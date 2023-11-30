30 Ноября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

В МВД подвели трагические итоги ледяного дождя на трассах Среднего Урала

В свердловском Главке полиции подвели итоги ледяного дождя, который накануне стал причиной многих ДТП на дорогах Среднего Урала. О трагических последствиях Накануне.RU рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
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По его данным, сотрудниками региональной Госавтоинспекции за минувшие сутки, 29 ноября, было зарегистрировано 137 дорожных аварий различной степени тяжести, из них семь – с пострадавшими. В результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четверо погибли, в том числе один ребенок.

"В целях осуществления контроля за состоянием трасс, инспекторы дорожного надзора свердловской Госавтоинспекции провели обследование 1821 км улично-дорожной сети, где выявлено 119 недостатков. С целью их устранения владельцам дорог выданы 64 рекомендации, возбуждено восемь административных производств по статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения в части содержания автодорог", - отметил полковник Горелых.

Он также призвал всех участников дорожного движения учитывать сложные погодные условия и беречь себя от возможных неприятностей.

Теги: МВД, аварии, ледяной дождь


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