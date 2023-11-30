На Урале полицейские спасли 8-летнюю девочку из лап педофила

В Каменске-Уральском по обвинению в педофилии задержан ранее судимый рецидивист. Жертвой извращенца стала 8-летняя девочка, которую спасли полицейские.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, днем 28 ноября в дежурную часть полиции поступил сигнал, что в отношении несовершеннолетней девочки 2015 года рождения совершено надругательство. По его данным, ребенок воспитывается в полной семье и на учете в ПДН не состоит.

"В тот день она возвращалась домой со школы. Навстречу ей вышел неизвестный мужчина, который напал на нее. К счастью, в этот момент неподалеку проезжал автомобиль полиции. Злоумышленник, испугавшись этого, оттолкнул малолетнюю и попытался спешно ретироваться, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы. Любителем "клубнички" оказался пьяный местный житель 1984 года рождения, имеющий целый букет судимостей, в том числе за грабеж, пять раз – за кражи, и трижды – за хищение автотранспорта", - рассказал полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера". Задержанному уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. В ведомстве отметили, что уральцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге суд отказался выпускать на свободу ижевского педофила Вячеслава Рычкова, получившего 15 лет колонии строгого режима.