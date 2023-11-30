Глава "Роснефти" раскритиковал налоговую политику Минфина

Глава "Роснефти" Игорь Сечин выступил с критикой политики Министерства финансов России. Он считает, что, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию.

По словам Сечина, для налоговых целей предлагается использовать виртуальные затраты на фрахт для более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов, процентных платежей по привлеченным кредитам. Еще одна инициатива, реализованная без проведения всестороннего анализа ее влияния и без обсуждения с отраслью, – дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль.

Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей. Кроме того, рост НДПИ на газ (объем платежей в ближайшие три года вырастет на 25%) приведет к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем.

"Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов", - цитирует Сечина пресс-служба "Роснефти".

Сечин напомнил, что с июля идет поступательное повышение ключевой ставки. Это отрицательно сказывается на стоимости финансирования, как для компании, так и для ее подрядчиков и поставщиков. Это ведет к росту стоимости и сроков реализации проектов, а также влияет на прибыль, являющуюся базой для определения размера дивидендов. За девять месяцев 2023 г. процентные расходы выросли на 15%, а отложенный эффект решений ЦБ РФ по ключевой ставке увеличит его в предстоящие периоды.

"Должен также отметить постоянное усиление санкционного давления – практически в каждом раунде санкций вводятся ограничения, негативно влияющие на деятельность компании. С начала усиления санкций Банком России так и не сформированы надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки", - говорит Сечин.