Цистерна с топливом загорелась во время движения в Северомуйском тоннеле в Бурятии

Цистерна с топливом, находящаяся в составе грузового поезда, загорелась во время движения в Северомуйском тоннеле в Бурятии, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, не исключена диверсия, на месте работают сотрудники полиции и ФСБ.

ЧП случилось в ночь на 29 ноября на перегоне Итыкит – Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. Всего в составе поезда находились 41 цистерна с топливом, три цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом.

В тоннеле работают восстановительные и пожарные поезда. Задержано движение десяти грузовых поездов.

Ранее сообщалось, что трое подростков сожгли электричку в Московской области по заданию СБУ за 100 тысяч рублей в крипте. В ходе допроса юноши рассказали, что их полгода назад завербовали украинские спецслужбы. Также подростки сознались, что совершили более десятка подобных поджогов и попыток диверсий.