Mash: Трое подростков сожгли электричку в Московской области по заданию СБУ

Трое подростков сожгли электричку в Московской области по заданию СБУ за 100 тысяч рублей в крипте, пишет Mash.

По данным телеграмм-канала, задержанным от 16 до 18 лет. Их задержали за поджог состава в домодедовском депо. В ходе допроса юноши рассказали, что их полгода назад завербовали украинские спецслужбы.

Также подростки сознались, что совершили более десятка подобных поджогов и попыток диверсий. Mash сообщает, что задержанные признали свою вину и раскаялись.

Ранее сообщалось, что в августе студент одного из колледжей Новосибирска на перегоне между железнодорожными станциями "Новосибирск-Западный" – "Обь" вывел из строя релейный шкаф. На следующий день на этом же перегоне был совершен поджог другого релейного шкафа. Злоумышленника задержали 6 сентября, его арестовали.