30 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Jason Lee / Reuters

Умер бывший госсекретарь США Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Об этом говорится в заявлении организации Kissinger Associates.

Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте, передает ТАСС. Причина смерти не уточняется.

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах и занимал пост советника по национальной безопасности США в 1969-1974 годах.

В заявлении Kissinger Associates отмечается, что Киссинджер считается "одним из величайших государственных деятелей Америки". Подчеркивается, что он даже после завершения госслужбы проводил консультации "с американскими президентами обеих политических партий и множеством иностранных лидеров".

В 2022 году на Всемирном экономическом форуме Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от идеи руками Украины нанести военное поражение России. По его словам, Украине лучше всего пойти на территориальные уступки и переговоры на условиях России.

В 2023 году Киссинджер заявил, что Украину нужно включить в НАТО, ее нейтральный статус больше не актуален. Он уточнил, что изменил свое мнение: в прошлом году Киссинджер говорил, что Украина должна пожертвовать территориями и оставаться нейтральной.

Теги: генри киссинджер, госсекретарь сша


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