В Москве заложили главный храм российских спортсменов

В Москве, в северном Бутове, состоялась закладка храма святого князя Димитрия Донского – патриаршего подворья, тесно связанного с попечением Русской православной церкви о российских спортсменах.

Чин на основание храма совершил председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Верейский Пантелеимон, пишет ТАСС.

Храм сможет вмещать 1 тыс. верующих. Кроме него на территории будут образовательные, спортивные и культурные объекты.