Свердловские участники СВО смогут получить выплату на покупку земельного участка

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали инициативу о предоставлении социальной выплаты на покупку земельного участка для участников СВО.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, вопрос обсуждался на заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям. В итоге депутаты поддержали принятие законопроекта и рекомендовали рассмотреть его на заседании регионального парламента, которое состоится 5 декабря.

Как уточнили в региональном Мингосимущества, размер социальной выплаты на приобретение участка, а также условия и порядок ее предоставления будут определены правительством Свердловской области. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом участники СВО либо члены их семей смогут получить денежную компенсацию взамен земельного участка.

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