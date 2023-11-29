29 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские участники СВО смогут получить выплату на покупку земельного участка

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали инициативу о предоставлении социальной выплаты на покупку земельного участка для участников СВО.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, вопрос обсуждался на заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям. В итоге депутаты поддержали принятие законопроекта и рекомендовали рассмотреть его на заседании регионального парламента, которое состоится 5 декабря.

Как уточнили в региональном Мингосимущества, размер социальной выплаты на приобретение участка, а также условия и порядок ее предоставления будут определены правительством Свердловской области. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом участники СВО либо члены их семей смогут получить денежную компенсацию взамен земельного участка.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале создадут правовой справочник для участников специальной военной операции.

Теги: участок, выплата, СВО


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