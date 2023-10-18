18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Свердловской области создадут правовой справочник для участников СВО

На Среднем Урале появится правовой справочник для участников специальной военной операции. Его создание обсуждалось на встрече уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой с управляющей делами Свердловской областной гильдии адвокатов Светланой Лошкаревой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, речь идет о информационно-справочном буклете для оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Эта брошюра в простой и понятной форме позволит им защищать свои права на медицину, жилье, образование, труд и социальную поддержку.

В справочник войдут практические советы с актуальной информацией о положенных льготах и гарантиях, список которых постоянно расширяется – от кредитных каникул до бесплатного высшего образования для детей участников спецоперации. Его разработкой займутся свердловские адвокаты и сотрудники аппарата омбудсмена, которые ежедневно общаются с военнослужащими и их родными.

Планируется, что буклет должен появиться к концу этого года.

Теги: справочник, СВО, омбудсмен


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