ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР
Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
За сутки на этом направлении были отражены три атаки ВСУ - в районе населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка.
Поселок Артемовское расположен на западе от города Артемовск, который российская армия полностью освободила в мае.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах Артемовска.