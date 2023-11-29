ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР

Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

За сутки на этом направлении были отражены три атаки ВСУ - в районе населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка.

Поселок Артемовское расположен на западе от города Артемовск, который российская армия полностью освободила в мае.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах Артемовска.