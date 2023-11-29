29 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

На мигранта из Киргизии завели уголовное дело из-за осквернения мемориала в Нижневартовске

На мигранта из Киргизии завели уголовное дело из-за осквернения мемориала в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, 25 ноября 2023 года около 21 часа гражданин Киргизской Республики 1997 года рождения, находясь в непосредственной близости к территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на территории парка Победы города Нижневартовска, проявляя явное неуважение с целью осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества, используя управляемое им транспортное средство, передвигался на нем, вводя автомобиль в управляемый занос.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

NEFT сообщает, что любитель подрифтовать будет депортирован.

Напомним, по данным полиции, водитель привлечен к административной ответственности, автомобиль помещен на штрафстоянку. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол "Нарушение правил въезда на территорию РФ".

Теги: дрифт, мигрант, памятник, мемориал


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