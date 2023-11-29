Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала в Югре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В ведомстве сообщили, что мигрант заехал на пешеходную зону у памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне и устроил там дрифт на автомобиле BMW. Полицейские задержали правонарушителя, им оказался безработный 26-летний житель города.

Водитель привлечен к административной ответственности, автомобиль помещен на штрафстоянку. Кроме того, полицейские установили, что человек находится на территории России незаконно. В отношении него составлен административный протокол "Нарушение правил въезда на территорию РФ".

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета России.