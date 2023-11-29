Михеев: "Смартфонное" поколение не обеспечит России никаких прорывов

Никакие прорывы России в науке, технологиях и других сферах будут невозможны, если зависимость детей от смартфонов не удастся преодолеть. То, что происходит сейчас, является катастрофой, считает политолог Сергей Михеев, который прокомментировал законопроект о запрете/разрешении использовать смартфоны в обучении.

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"Те прорывы, про которые любят говорить наши руководители, - кто будет их осуществлять? Люди, которые сами себя не осознают и погружены в виртуальную реальность? И ладно бы мы ее делали. Так не мы ее делаем. Мало того, что телефон отвлекает, он является порталом в чужую реальность. Там заканчивается национальный суверенитет. Через него влияют на мозги детей", - сказал Михеев на канале "Спас".

Он считает, что "главный иноагент" у каждого ребенка в кармане. С детьми через интернет "работают" неизвестно кто, а родители, в свою очередь, погружены в свой смартфон.

При этом Михеев связывает "смартфонную" зависимость с оглуплением детей и разрешением использовать на ОГЭ калькуляторы. Это свидетельство деградации детей, которые уже с трудом умеют считать, и системы образования.

Срок представления поправок в законопроект о смартфонах заканчивается 30 ноября. После этого его планируют рассмотреть во втором чтении. Как ожидается, смартфоны разрешат только в экстренных случаях.