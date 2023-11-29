Суд заставил убрать незаконную свалку возле аэропорта Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд вынес решение о ликвидации несанкционированной свалки недалеко от аэропорта Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проведенная проверка показала, что возле аэропорта уральской столицы образовалась незаконная свалка отходов. Было установлено, что данный земельный участок принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Прокуратура направила иск в суд о возложении на коммерсанта обязанности убрать участок от захламления. Кроме этого, бизнесмена заставили ликвидировать места несанкционированного размещения отходов.

Напомним, также в Екатеринбурге добиваются ликвидации незаконной свалки, где лежат сотни автомобильных покрышек.