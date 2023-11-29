В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции

В Москве задержан мужчина, планировавший подорвать цистерну на железнодорожной станции. Об этом сообщает столичное управление СКР.

Подозреваемый арестован. По данным следствия, он, "получив от неустановленного соучастника задание", согласился за деньги совершить теракт.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту и покушении на изготовление взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа. Задержан россиянин, завербованный украинскими боевиками.