Предотвращен теракт в военкомате Воронежа

ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа. Задержан россиянин 1986 г.р., завербованный украинскими боевиками.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, по месту жительства задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, также обнаружена интернет-переписка с вербовщиками, сообщили в ФСБ, пишет ТАСС. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Отметим, после начала специальной военной операции на Украине (24 февраля 2022 г.) такие ситуации стали происходить довольно часто. Происходят и схожие по тематике происшествия. Например, ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку совершить теракт на территории воинской части в Архангельске.18-летний местный житель по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику. До этого в Алтайском крае был задержан мужчина, планировавший совершить теракт по указанию проукраинской террористической организации. Он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска.