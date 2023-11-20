В Югре сообщили, чем порадуют гостей выставки-форума "Россия" в день округа

23 ноября в Москве на площадке Международной выставке-форуме "Россия" пройдет день Югры. Губернатор региона Наталья Комарова представит на ВДНХ достижения автономного округа за последние шесть лет, расскажет о планах Югры в сферах строительства, инноваций, промышленности, науки, социальной политики, туризма и культуры, сообщает департамент внутренней политики Югры.

Презентация Югры состоится в 11.00 в зоне культурных проектов. В 16.00 состоится стратегическая сессия "Инвестиция в человека инвестиция в будущее. Партнерство государства, бизнеса и общества". Участники руководители федеральных органов государственной власти, крупных компаний нефтегазовой отрасли, общероссийских общественных организаций. Во время стратегической сессии участники ответят на вопросы, какой экономический эффект дают инвестиции в человека; на каком горизонте внедрение человекоцентричного подхода позволит обеспечить благополучие общества; как "третий сектор" может способствовать внедрению наиболее важных социальных инноваций.

Ключевой частью культурной программы станет обряд бракосочетания представителей двух коренных народов Севера ханты и манси. Гости увидят свадебный традиционный обряд от начала знакомства до церемонии бракосочетания. Помогать им будут артисты театра обско-угорских народов "Солнце".

День региона завершится мультимедийно-иммерсивным шоу "Магия края. путешествие по Югре". Шоу-спектакль погрузит зрителей в путешествие по просторам округа. В программе прозвучат песни автора и певицы Веры Кондратьевой в исполнении артистов. Хэдлайнером выступит группа "Дискотека Авария". Коллектив "Инсайт" из Когалыма и DS Testa выйдет на сцену с Mia Boyka, а за диджейский пульт встанет DJ Хайтнут Эрыг. Также композиции исполнят певица Варвара, объединившись с Таисией Хабибулиной; группа "Пятеро" с ансамблем "Горница". Особым украшением программы станет показ мод от дизайнеров Елены Скакун и Анны Чиняевой, в котором примут участие и российские звезды. Начало мероприятия – в 18.00. Вход свободный.

Напомним, международная выставка-форум "Россия" – важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 г.