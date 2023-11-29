Более 25 тысяч школьников и студентов Владимирской области участвовали в региональном форуме «Время IT»

28 ноября во Владимире, в Областном Дворце культуры и искусства, состоялось торжественное закрытие регионального профориентационного форума «Время IT»? сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. В его рамках в течение месяца на базе образовательных организаций и IT-компаний региона проходили профильные мероприятия, в которых участвовало более 25 тысяч школьников и студентов.

В финальном мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Владимир Куимов, министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова, министр цифрового развития Александр Белоусов, а также ведущие эксперты и представители IT-отрасли, с которыми учащиеся обсудили многообразие профессий, профориентационные и образовательные проекты, стажировки и другие возможности, которые открыты сегодня в регионе.

Владимир Куимов вместе со специалистами по искусственному интеллекту приготовил сюрприз: вместо него к участникам форума обратился его электронный двойник, сгенерированный с помощью ИИ: «Этот форум не просто возможность познакомиться с новыми технологиями и перспективами развития IT-сферы, но и шанс определить своё будущее, выбрать профессию, которая будет актуальна и востребована в ближайшие десятилетия. Мы живём в эпоху цифровизации, когда технологии проникают во все сферы жизни. Поэтому важно их понимать, уметь работать с ними, а ещё лучше – создавать новые. Владимирская область активно развивает цифровую экономику, и готова поддержать тех, кто хочет стать частью этого процесса».

«Это первый региональный профориентационный форум. Сегодня здесь присутствуют представители колледжей, вузов, частных компаний. У школьников и студентов есть возможность пройти предварительное собеседование, а некоторые уже и практику проходят в IT-компаниях. Образование в этой отрасли очень своеобразное – основные навыки можно получить как раз непосредственно в самой компании, навыки программирования ребята осваивают одновременно с учёбой. Для этого мы участвуем в федеральном проекте «Код будущего» и онлайн-школе программирования Фоксфорд, создаём «IT-кубы», «Кванториумы». Важно, чтобы вырос процент учеников, которые выбирают ИКТ на ЕГЭ, чтобы больше ребят выбирали это перспективное направление для образования и профессиональной карьеры», – дополнил своего двойника вице-губернатор.

К форуму по видеосвязи присоединились федеральный координатор проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин и исполнительный директор Фонда развития цифровой экономики Ольга Франчук.

Будущие IT-специалисты знакомились со стендами колледжей и вузов, в которых можно получить профильное образование, осматривали выставку научно-технического творчества своих ровесников, проходили профориентационное тестирование, участвовали в мастер-классах, тренингах, лекциях.

В рамках мероприятия прошло награждение победителей конкурса «Моя Цифровая школа». Каждый из победителей получил в награду интерактивную панель и 10 ноутбуков. На форуме также наградили победителей конкурса лучших студенческих стартап-проектов.

Организаторами Форума «Время IT» выступают Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области и Владимирский институт развития образования совместно с партнёрами в сфере IT: АНО «Цифровая Экономика», группа компаний «ЭлРос», ООО «РедСофт», ПАО Сбербанк, ООО «Цифриум», АО «ВНИИ «Сигнал», ООО Компания «ВК».