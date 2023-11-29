"Транснефть – Сибирь" помогла детскому саду в ХМАО-Югре приобрести интерактивный развивающий комплекс

Общество "Транснефть – Сибирь" оказало поддержку детскому саду "Буратино" в югорском поселки Каркатеевы в приобретении интерактивного информационно-обучающего комплекса, сообщили в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

На эти цели компания направила 500 тыс. руб. Интерактивный комплекс использует традиционные методы педагогики и психологии в развитии детей, компьютерные технологии для проведения групповых и индивидуальных занятий при решении познавательных задач. Также были приобретены настенные панели.

Новый комплекс задействован в проведении занятий с дошкольниками по патриотическому воспитанию, изучению культуры, традиций, символов России, исторических событий, а также успешно помогает прививать ребенку ценности здорового образа жизни, навыки самостоятельности и ответственности.

"Новый комплекс как нельзя лучше помогает донести до ребенка необходимую информацию, побуждает его активно познавать мир, обеспечивает его физическое, речевое и художественно-эстетическое развитие. Выражаем огромную благодарность руководству компании "Транснефть – Сибирь" за столь ценный подарок. Предприятие уже много лет оказывает материальную поддержку нашему учреждению, чему мы очень рады", – отметила заведующая детским садом "Буратино" Галина Скляренко.

Учреждение посещают 52 ребенка, из них 18 – дети сотрудников Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов.

В течение последних пяти лет при поддержке нефтепроводчиков дошкольное учреждение приобрело материалы для оформления помещений, оргтехнику.

Нефтетранспортное предприятие в регионах присутствия активно и на постоянной основе участвует в проектах по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти, популяризации экологических и волонтерских проектов.