Зеленский победил в номинации Politico "Мечтатель года"

Американское издание Politico признало Владимира Зеленского победителем в номинации "Мечтатель года". Рейтинг по всем номинациям опубликован на сайте издания.

Как "своего сукина сына", Зеленского хвалят за борьбу против России, которая якобы вдохновляет жителей Украины. Но следующий год будет для него очень трудным: мир отвлечен войной на Ближнем Востоке, украинцы измучены двумя годами военного конфликта, а европейцы заняты внутренними проблемами. Возможно, Зеленского назвали мечтателем из-за обещания захватить Крым, но об этом не говорится. А вот о его наглости говорится прямо.

"Зеленский перешел от мольбы к западным странам о помощи к чтению им лекций — и это не увенчалось таким же успехом, как его более воодушевляющие речи. Напряженность обострилась летом на саммите НАТО в Вильнюсе, где и министр обороны Великобритании, и советник по национальной безопасности США отдельно предупредили, что Украина должна проявлять больше благодарности своим союзникам", — пишет издание.

Как сообщалось, в категории "разрушителей" первое место заняла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина — но как разрушитель для Запада, будто бы поддерживающий работу "военной машины" президента России Владимира Путина. Якобы ее деятельность спасает рубль и экономику России.

Главным же "деятелем года" стала премьер Италии Джорджия Мелони.