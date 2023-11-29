Россиянка и ее 15-летняя дочь найдены убитыми у трассы в турецком Бодруме

Тела двух россиянок – матери и дочери – нашли в турецком курортном городе Бодрум, сообщает Baza.

Телеграм-канал пишет, что тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне рядом с дорогой. Shot сообщает, что на телах жертв были огнестрельные ранения.

Несколько дней назад убитые пропали без вести. Об их пропаже в полицию заявили родственники, которые не смогли с ними связаться. Родные пришли домой к Ирине, обнаружили следы крови. Силовики отследили выезжающий с виллы автомобиль по камерам наблюдения.

Предварительно, по подозрению в убийстве ищут бывшего мужа Ирины – гражданина Финляндии.

Baza пишет, что Ирина ранее была моделью, но в последнее время снимала виллу в Бодруме и работала риэлтором.