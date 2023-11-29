29 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Урал – Tele2

МЧС РФ отказывается от продукции Apple

МЧС России рекомендовало своим сотрудникам как центрального аппарата, так и территориальных органов отказаться от использования в служебных целях продукции Apple — смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств.

Это необходимо сделать с 10 января 2024 года, говорится в протоколе совещания под руководством главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова. Служебный документооборот уже организован с учетом обеспечения требований информационной безопасности.

По словам экспертов, данные, которые собирают устройства Apple, попадают на серверы в недружественных странах, поэтому стоит ускорить переход к безопасной операционной системе российского производства. Кроме того, запрет на использование техники Apple для служебных целей связан с тем, что некоторые подразделения министерства охраняют засекреченные объекты, и информация, передаваемая через такие устройства, может "утечь" в третьи руки, сообщают "Известия".

Напомним, после введенного "Ростехом" запрета на использование сотрудниками техники корпорации Apple в рабочих целях государственного предприятия корпорация перешла на гаджеты собственного бренда AYYA.

Тем временем, AYYA T1, который позиционировался как замена устройствам от Apple, не пользуется популярностью у россиян. С момента старта продаж в октябре 2021 года было куплено всего 905 устройств.

Теги: МЧС РФ, Apple, гаджеты


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