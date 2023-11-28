29 Ноября 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Reuters/Pascal Rossignol

В НАТО "вполголоса и с опаской" признали провал контрнаступления Украины

На заседании Совета глав МИД стран НАТО многие "вполголоса и с опаской" признали, что результаты контрнаступления ВСУ далеки от ожиданий. Сообщают РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"С начала украинского контрнаступления больших изменений на поле боя не произошло, никакого прорыва тоже. Это многие признали. Вполголоса, с опаской, но признали", — сказал он.

По словам Сийярто, "пришло осознание" того, что контрнаступление Киева "дало заметно далекие от ожиданий результаты, и это сегодня никто не оспаривал". Глава венгерского МИД также добавил, что в своих выступлениях большинство членов альянса не касались этого вопроса. При этом попытка одного из министров объяснить, что контрнаступление будет победным, была "изолирована".

При этом, он подчеркнул, что сохраняется консенсус стран НАТО относительно того, что невозможно представить вступление Украины в альянс сейчас. По его словам, прием Украины в НАТО будет означать начало Третьей мировой войны.

Теги: НАТО, контрнаступление, Украина, провал


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