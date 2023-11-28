Финляндия объявит о новых ограничениях на границе с Россией

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен анонсировала новые решения о введении ограничений на границе с Россией.

По ее словам, правительство страны примет решение о новых мерах на восточной границе во вторник, 28 ноября.

О каких именно ограничениях идет речь, министр не уточнила, передает РИА Новости.

Ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией. С 25 ноября на российско-финской границе открыт только один пункт из девяти КПП — "Райя-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью (МАПП Лотта, Кольский район).

Решение закрыть КПП финские власти объяснили неконтролируемым притоком беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, которые запрашивают убежище. Кремль назвал закрытие финских КПП на границе "русофобской политикой".