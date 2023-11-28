В Москве учителя отстранили от уроков из-за рисунка свастики на доске

Учитель информатики в московской школе №1619 нарисовал свастику и написал украинский лозунг на доске во время урока.

Преподавателя отстранили от уроков, сообщил РИА Новости директор учебного учреждения Евгений Скуднов. Он добавил, что ведется проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения.

Mash сообщает, что учителю грозит уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и дискредитации ВС РФ. Telegram-канал добавляет, что инцидент произошел в "элитной гимназии №1619 им. Цветаевой в районе Строгино", она может попасть под проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд оштрафовал солиста панк-рок группы Drunkface Владислава Николаева за дискредитацию армии России.