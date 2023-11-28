В Красноярском крае солист Drunkface оштрафован за дискредитацию армии

Норильский городской суд Красноярского края оштрафовал солиста панк-рок группы Drunkface Владислава Николаева за дискредитацию армии России.

"Николаев в Instagram* опубликовал записи, адресованные неопределённому кругу лиц, с негативной оценкой военных ВС РФ на территории Луганской и Донецкой Народных Республик 4 сентября 2022 и 19 февраля 2023 гг., в которых допустил выражения нецензурного характера. А также разместил нецензурную надпись на стекле автомобиля", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

Норильский городской суд оштрафовал Николаева на 400 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.

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