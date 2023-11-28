Более 4 млрд рублей инвестиций пополнят экономику Тюменской области

Более 4 млрд рублей инвестиций пополнят экономику Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Три новые бизнес-идеи обсудили члены Экспертного совета на заседании в Инвестиционном агентстве региона. Проекты планируют реализовать в нефтегазовой, производственной, перерабатывающей сферах. Будет создано 188 рабочих мест.

Две идеи признаны масштабными инвестпроектами, предпринимателям предоставят земельные участки в аренду без проведения торгов. Общий объем инвестиций по этим проектам — 1,027 млрд рублей, количество рабочих мест — 66.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов отметил, что все идеи, представленные в ходе заседания, включены в реестр Инвестиционных проектов.

"На каждом этапе реализации им будет оказана организационная, административная и при необходимости финансовая поддержка", - подчеркнул он.

Напомним также, что ранее губернатор Александр Моор заявил, что Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия, рассчитанная на ближайшие пять - 10 лет и поручил приступить к разработке стратегического документа.

"Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием. Также необходимо сформировать и план развития Тюменской городской агломерации на дальнюю перспективу. Это повысит нашу конкурентноспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику", - заявил глава региона.