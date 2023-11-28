США развернут в Азии запрещенные ракеты против Китая

В 2024 году США разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты наземного базирования Tomahawk и Standard Missile-6 для защиты Тайваня от Китая. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими силами армии США Чарльз Флинн, сообщает Taiwan News.

Ракеты будут средней дальности. Этот шаг знаменует собой значительное изменение в политике США, поскольку ранее такие ракеты были запрещены в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанным в 1987 году, из которого США вышли в 2019 году. Флинн сказал, что США испытали эти ракеты и скоро планируют развернуть их. Где это будет совершено, он не сообщил.

Кроме того, ракеты могут быть дополнены высокоточной ударной ракетой PrSM, которая должна поступить в эксплуатацию в этом году. Ракета PrSM может быть запущена из системы HIMARS и способна поражать цели на расстоянии более 500 км.

Как сказал Флинн, военная мощь Китая в последние годы стала еще больше, что якобы стало представлять опасность для всего региона. Большое значение будут иметь результаты президентских выборов на Тайване 13 января.

Китаевед Николай Вавилов считает, что эскалация возможна весной или, что более вероятно, уже после сезона тайфунов, в октябре-ноябре. В военном решении Китаем тайваньского вопроса рано или поздно он не сомневается.

Как сообщалось, накануне представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что объявление независимости Тайваня означает войну.