28 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Пекине заявили, что независимость Тайваня означает войну

Китай не допустит сепаратистской деятельности Тайваня, которая направлена на независимость острова, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну", — сказал он. Слова чиновника приводит РИА Новости.

По словам Чэнь, КНР не проявит снисходительности к силам независимости Тайваня, если они будут пропагандировать независимость острова.

Ранее высокопоставленный американский генерал Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается в том, что Пекин попытается провести военную операцию на Тайване.

В августе Китай провел военные учения вокруг Тайваня. В распространенном представителем восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявлении говорится, что НОАК проводит вокруг острова "совместное военно-морское и воздушное патрулирование для проверки боеготовности".

Теги: китай, тайвань, независимость тайваня


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