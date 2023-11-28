СМИ: Жену главы ГУР Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

По данным источников в разведке, Марианну Буданову госпитализировали. До этого состояние ее здоровья длительное время ухудшалось.

Отмечается, что вещества, которые обнаружили в организме Будановой, не используются в быту и военном деле, их наличие может говорить о целенаправленной попытке отравления.

В мае поступала информация, что Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. В украинских СМИ даже появлялись сообщения о гибели руководителя Главного управления разведки. По данным источников, Буданов некоторое время находится в госпитале бундесвера в Берлине.