28 Ноября 2023
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Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

СМИ: Жену главы ГУР Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

По данным источников в разведке, Марианну Буданову госпитализировали. До этого состояние ее здоровья длительное время ухудшалось.

Отмечается, что вещества, которые обнаружили в организме Будановой, не используются в быту и военном деле, их наличие может говорить о целенаправленной попытке отравления.

Марианна Буданова(2023)|Фото: скриншот видео с youtube-канала "Journalist Today" / youtube.com/@journalisttoday2916

В мае поступала информация, что Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. В украинских СМИ даже появлялись сообщения о гибели руководителя Главного управления разведки. По данным источников, Буданов некоторое время находится в госпитале бундесвера в Берлине.

Теги: кирилл буданов, марианна буданова, отравление


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