На Урале ищут мальчика, загадочно пропавшего в 2007 году

На Среднем Урале разыскивается пропавший при загадочных обстоятельствах молодой человек. На момент исчезновения он был совсем ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, разыскивается Максим Плотников 2004 года рождения. Как удалось установить следователям, 20 августа 2007 года около часа ночи бабушка Максима легла спать вместе с ним в частном доме на улице Красные Горки в селе Черемисское Режевского района.

В тот же день, около 4-5 часов, ее разбудил пришедший с работы супруг – дедушка малыша. Мужчина обнаружил отсутствие внука. С тех пор и до настоящего времени о судьбе Максима Плотникова ничего неизвестно.

Приметы пропавшего (по состоянию на 20 августа 2007 года): рост 90-96 сантиметров; телосложение худощавое; немного косолапит. Волосы светлые; глаза голубые; в верхнем левом углу грудной клетки имеется родимое пятно диаметром 2-3 мм.

При этом мальчик знал, как его зовут и где он живет. По данным СК, по характеру он спокоен, пуглив и сложно вступает в контакт. На момент исчезновения был одет в пятнистую майку и мужские хлопчатобумажные плавки с рисунком.

СК России обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении Максима или обстоятельствах его исчезновения, сообщить эти сведения по телефону старшего следователя Режевского межрайонного следственного отдела: 8-912-033-53-03. Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.