В Крыму из-за шторма ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов

В Крыму из-за сильнейшего шторма на территории 10 муниципалитетов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Так, режим ЧС действует в Джанкое, Евпатории, Саках, а также на территории Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.

Помимо этого, в Алуште, Судаке и Первомайском районе действует режим угрозы ЧС.

Аксенов добавил, что продолжается подсчет ущерба, нанесенного непогодой. Глава Крыма доложил о ситуации президенту РФ. Владимир Путин дал поручение правительству о выделении средств на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Аксенов также сообщил, что на утро вторника остаются без электроэнергии 93 тысячи человек. В 245 селах нарушено водоснабжение.

Напомним, вечером 26 ноября юг России накрыл мощный шторм. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили. В Крыму порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. Есть погибшие и пострадавшие.