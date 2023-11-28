28 Ноября 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Еще более 14 тысяч астраханцев смогут воспользоваться программой догазификации в регионе

Бесплатная догазификация может охватить 14 тысяч домовладений в 200 населенных пунктах Астраханской области. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский в ходе рабочей поездки в Камызяк.

Министр оценил выполнение Астраханским филиалом АО «Газпром газораспределение» работ по строительству сети газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами на улицах Институтская и Студенческая в городе Камызяке.

Сети протяженностью 916 метров построены для газификации более 20 домовладений. Среди жителей города, уже обеспеченных голубым топливом, — семья участника специальной военной операции.

Коллаж, рубль, газ, конфорка(2020)|Фото: Накануне.RU

«В настоящее время по программе догазификации в Астраханской области получено более 7,2 тысячи заявок, исполнены до границ участков — около 5,4 тысячи, более 3,1 тысячи заявителей подключены к газу», — сказал Илья Волынский.

догазификация, газопровод(2023)|Фото: astrobl.ru

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики региона, работы ведутся в рамках реализации программы догазификации газифицированных населенных пунктов.

Теги: догазификация, домовладения, голубое топливо


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