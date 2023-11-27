Подростку, избитому в уральской больнице, присудили компенсацию

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу подростка, избитого в оздоровительном учреждении.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 6 июня этого года в областной специализированной больнице медицинской реабилитации "Маян". Между двумя подростками вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них получил перелом носа. Также во время драки несовершеннолетнему сломали очки.

После этого Режевской городской прокурор направил иск в суд о компенсации морального вреда и материального ущерба. Требования предъявили к оздоровительной организации и родителю того подростка, который и нанес травмы.

В итоге суд взыскал с больницы компенсацию морального вреда в 24 тысячи рублей и материальный ущерб – более 4 тысяч рублей. В свою очередь, родитель обязан заплатить 16 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году экс-главврача уральской больницы, о которой идет речь, объявили в международный розыск по обвинению в коррупционных преступлениях.