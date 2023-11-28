28 Ноября 2023
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Экономика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Ленобласть в топ-10 регионов, успешно реализующих дорожный нацпроект

Дорожники Ленинградской области награждены Золотым катком и дипломом на площадке "Транспортной недели-2023". 47 регион был отмечен как один из лучших в стране по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работу дорожников регионов-лидеров высоко оценил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

диплом(2023)|Фото: lenobl.ru

Оценка работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» прошла сразу по нескольким критериям - достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, ход строительно-монтажных работ, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.

«Поступательное развитие региональной дорожной сети — один из приоритетов Ленинградской области. Благодаря нацпроекту на три года раньше в октябре запущено движение по мосту через Свирь в Подпорожье, также с опережением графика намечен запуск нового большого моста через Волхов в Киришах», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

Кроме упомянутых губернатором крупных мостовых сооружений, революционные обновления в этом году прошли в значительной части всей мостовой инфраструктуры региона.

Так, сразу в трех муниципальных районах Ленинградской области — Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском — вводятся в эксплуатацию мостовые переходы, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В процессе ремонтов дорожники обновили элементы пролетных строений, укрепили опоры и конусы, нанесли новую гидроизоляцию, уложили асфальт, поставили перила и отбойники. Проведенные работы значительно улучшили искусственные сооружения, которые теперь готовы служить водителям долгие годы.

новый мост, автодорога, ленинградская область(2023)|Фото: lenobl.ru

В Волосовском районе отремонтированы мосты через Сумку (на трассе Толмачево — «Нарва») и через Лемовжу (на трассе Хотнежи — Сосницы). В Гатчинском районе обновлен мост через реку Оредеж на дороге Сиверский — Дружная Горка — Куровицы. Быстрые темпы работ позволили открыть здесь рабочее движение к 1 сентября, чтобы родители и дети не ездили в объезд, который был предусмотрен на период ремонта. В Кингисеппском районе отремонтирован мост через реку Орьевка на дороге Лужицы — Первое Мая.

Завершается ремонт моста через реку Ушачка в Тосненском районе на дороге от Ушаков в сторону Гуммолово, а также дорожники начали работы на мостовом переходе через реку Черная в Киришском районе. Он расположен на трассе между Киришами и Волховом, окончание работ предусмотрено в следующем году, сейчас здесь организовано реверсивное движение. В Выборгском районе продолжается ремонта моста через Вуоксу на дороге Каменногорск — Дубино, который завершится в следующем году.

река, мост, ленинградская область(2023)|Фото: lenobl.ru

Совсем недавно в ноябре новый мост через Волхов в Киришах прошел испытания нагрузкой. Проведенные испытания показали, что построенный мост соответствует всем необходимым требованиям. Объект строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», опережая график на 2 года.

«Испытания являются финальным этапом перед дальнейшим запуском рабочего движения: они предусматривают проверку моста динамической и статической нагрузкой, в процессе которых специальные датчики считывают колебания пролетов», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Это финальный этап перед дальнейшим открытием рабочего движения, которое намечено на конец этого года вместо 2025-го. Мост придет на смену старому сооружению, построенному одновременно с основанием Киришей в 60-х годах прошлого века.

Также в ноябре начались в Ломоносовском и Лужском районах Ленинградской области стартуют два крупных капитальных ремонта: будет обновлен мост через реку Саба около поселка Осьмино и дорога от Аннино до Разбегаево. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок окончания капремонта на обоих объектах намечен на 2025 год.

река, мост, ленинградская область(2023)|Фото: lenobl.ru

В конце ноября официально введен в эксплуатацию один из важнейших объектов - новый мост через Свирь в Подпорожье, получены все необходимые документы. Рабочее движение здесь было запущено месяц назад словом «Разрешаю», прозвучавшим от Президента России Владимира Путина. Теперь Ленобласть навсегда соединила Подпорожье.

Отметим, что всего в 2023 году в Ленинградской области по дорожному нацпроекту обновляется почти 180 километров региональных трасс. Причем обновление идет комплексно. Ремонтируется не только дорожное полотно, но и приводятся в порядок тротуары, пешеходные переходы, формируется новое освещение.

новая автодорога, ленинградская область(2023)|Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратил особое внимание дорожного комитета и муниципальных руководителей на обустройство тротуаров в границах деревень, городов и поселков. «Пешеходная дорожка за полосой отвода наших дорог, по которой уже привыкли ходить люди, зачастую удобнее и безопаснее тротуаров вдоль трасс. При проектировании и дальнейшем строительстве это необходимо учитывать», — подчеркнул глава региона.

Стоит отметить, что Ленобласть в числе передовиков вообще по выполнению мероприятий нацпроектов среди регионов РФ. Регион на данный момент занимает седьмое место в стране, согласно данным федеральной системы АРМ Аналитика.

нацпроекты, национальные проекты, логотип(2023)|Фото: национальныепроекты.рф

По итогам 10 месяцев, Ленинградская область занимает первые места по уровню достижения целей национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Международная кооперация и экспорт», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Цифровая экономика», «Безопасные качественные дороги».

При этом, например, по исполнению нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Ленинградская область занимает первое место не только по уровню достижения целей, но и по кассовому исполнению, и в этом качестве Ленобласть по итогам 10 месяцев единственная — на первой позиции рейтинга.

Теги: нацпроект, дорожное строительство, александр дрозденко, марат хуснуллин,


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