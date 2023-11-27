27 Ноября 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин встретился с молодыми предпринимателями Астраханской области

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с молодыми предпринимателями. Они рассказали главе региона о своих проектах и мерах господдержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», которыми уже успели воспользоваться.

Впечатлениями о состоявшемся диалоге Игорь Бабушкин поделился в своем телеграмм-канале. Он отметил, что в Астраханской области наблюдается хороший рост числа субъектов малого бизнеса. В 2023 году открылось почти 400 компаний, среди учредителей которых есть и совсем молодые предприниматели.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

«Уже второй год подряд в регионе оказывается поддержка молодым предпринимателям. В этом году по сравнению с прошлым она выросла в два раза. Грантополучателями стали более 100 человек. Эта работа обязательно будет продолжаться», – подчеркнул глава региона.

Среди проектов, представленных губернатору – школа каратэ, студия реставрации обуви, мастерская по изготовлению шевронов и нашивок, производство композитных материалов, семейная пекарня-кондитерская, декор и аксессуары для дома и другие.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Предприниматель Даниял Абдрахманов создал собственный спортивный каратэ-клуб. Сейчас он насчитывает восемь филиалов, в которых тренируются более 600 детей и подростков. Юные спортсмены входят в официальную сборную команду региона и успешно выступают на соревнованиях. Средства гранта Даниял потратил на оплату аренды спортзалов, говорит, что это было хорошим подспорьем во время каникул, когда часть учеников не посещают занятия. Основатель клуба ведёт социально ориентированный бизнес. Занимающиеся в клубе дети участников СВО тренируются бесплатно.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Даниил Коробков развивает редкий вид бизнеса – реставрацию обуви и аксессуаров. Летом прошлого года он прошёл обучение на базе центра «Мой бизнес», подготовил проект, защитил его и стал одним из грантополучателей. Грант помог молодому человеку открыть мастерскую в центре города.

Самозанятая Гузаль Абинаева выступила с предложением о создании удобного навигатора по мерам поддержки молодёжного предпринимательства для учащихся вузов и сузов. Игорь Бабушкин поддержал предложение и поручил региональному минэку и агентству по делам молодёжи проработать этот вопрос.

Также губернатор считает, что необходимо расширить меры государственной поддержки предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий: архитектуры, моды, дизайна, театрального искусства и других. Такой деятельностью в Астраханской области занимаются почти 1300 человек. С помощью господдержки они смогут бесплатно получить ряд услуг, среди которых – участие в выставках, форумах, реклама, разработка фирменного стиля, сертификация продукции.

Теги: игорь бабушкин, молодые предприниматели, субъекты малого бизнеса, гранты


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