ФСБ задержала в Самаре женщину, склонявшую военных переходить на сторону ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали в Самаре местную жительницу, которая подозревается в агитации российских военных к переходу на сторону вооруженных сил Украины.
По данным спецслужбы, женщина в качестве аргументов использовала "интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ".
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии, который переправлял на Украину запчасти авиатехники.
Мужчину подозревают в госизмене - он, предположительно, был завербован украинскими спецслужбами и работал в их интересах.