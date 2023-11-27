ФСБ задержала в Самаре женщину, склонявшую военных переходить на сторону ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Самаре местную жительницу, которая подозревается в агитации российских военных к переходу на сторону вооруженных сил Украины.

По данным спецслужбы, женщина в качестве аргументов использовала "интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ".

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии, который переправлял на Украину запчасти авиатехники.

Мужчину подозревают в госизмене - он, предположительно, был завербован украинскими спецслужбами и работал в их интересах.