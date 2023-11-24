Житель Феодосии арестован по подозрению в госизмене: отправлял на Украину запчасти для авиатехники

Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии, который переправлял на Украину запчасти авиатехники.

По сообщению РИА Новости, мужчину подозревают в госизмене - он, предположительно, был завербован украинскими спецслужбами и работал в их интересах. За деньги мужчина якобы находил и отправлял на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства. Мужчина арестован.

Напомним, что месяц назад на госизмене попался другой житель Крыма. В Севастополе поймали россиянина, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма. По данным спецслужбы, мужчина в марте работал на строительстве оборонительных сооружений в Крыму. Данные об этих объектах "с привязкой к географическим координатам" он передавал представителю ВСУ.

Ранее ФСБ России обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене. Девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.