27 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осуждена женщина, годами получавшая пособия на ребенка, которого не было

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жительнице города. Ее признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.
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Напомним, однажды женщина разработала план по хищению бюджетных денег – для этого она использовала документы, содержащие ложные сведения о рождении ребенка. Их аферистка предоставила в госучреждения, чтобы получать социальные выплаты. В итоге ей были назначены единовременное пособие при рождении, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка и ежемесячное пособие на ребенка.

При этом, как показало расследование, на самом деле женщина никогда не рожала и никого не усыновляла. Таким незаконным способом с июня 2020 по апрель 2023 года мошенница получила выплаты на сумму более 622 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил аферистке штраф в 100 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что в ходе разбирательства она вернула государству сумму причиненного ущерба.

Теги: пособия, ребенок, прокуратура, суд, Екатеринбург


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