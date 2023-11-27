В Екатеринбурге осуждена женщина, годами получавшая пособия на ребенка, которого не было

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жительнице города. Ее признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат.

Напомним, однажды женщина разработала план по хищению бюджетных денег – для этого она использовала документы, содержащие ложные сведения о рождении ребенка. Их аферистка предоставила в госучреждения, чтобы получать социальные выплаты. В итоге ей были назначены единовременное пособие при рождении, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка и ежемесячное пособие на ребенка.

При этом, как показало расследование, на самом деле женщина никогда не рожала и никого не усыновляла. Таким незаконным способом с июня 2020 по апрель 2023 года мошенница получила выплаты на сумму более 622 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил аферистке штраф в 100 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что в ходе разбирательства она вернула государству сумму причиненного ущерба.