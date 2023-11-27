27 Ноября 2023
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Происшествия В России Крым
Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму почти полмиллиона человек остались без света из-за шторма

498 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, самые пострадавшие районы - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Над восстановлением энергоснабжения работают 38 бригад, добавил Крючков.

Шторм в Крыму (26 ноября 2023 г.)(2023)|Фото: Александр Михайленко / группа "Алушта Крым Чат" / vk.com/alushtakrymchat

В Севастополе три человека получили травмы, они госпитализированы, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Повалены десятки деревьев, повреждены кровли 20 домов, фасады трех строений, 17 транспортных средств.

По данным синоптиков, ночью скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч.

МЧС сообщает об одном пропавшем без вести. Еще четыре человек пострадали в результате разгула стихии.

Как сообщалось, 27 ноября, понедельник, в Крыму объявлен выходным днем. В республике создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Теги: крым, шторм, электричество


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