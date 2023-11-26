ХАМАС выступило за продление перемирия с Израилем

Палестинское движение ХАМАС выступило за продление перемирия с Израилем, сообщают РИА Новости.

"Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, с серьезностью стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии", - говорится в заявлении движения.

Напомним, ранее стало известно, что ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа. Согласно договоренностям, они должны были обменяться заложниками и арестованными. Также договоренности предусматривали доставку гуманитарной и медицинской помощи, а также топлива во все районы анклава.