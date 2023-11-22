ХАМАС подтвердил соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии

Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа. Об этом сообщило палестинское движение в Telegram-канале.

Договоренности предусматривают доставку гуманитарной и медицинской помощи, а также топлива во все районы анклава.

Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа и остановит движение своей техники. Также израильские военные обязуются обеспечить свободное передвижение палестинцев с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин, передает РИА Новости.

На первом этапе ХАМАС отпустит из плена 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей. Ожидается, что первых заложников отпустят 23 ноября.

В начале ноября сообщалось о переговорах между ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара. Накануне председатель политбюро движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС и Израиль "приближаются к соглашению о перемирии на фоне войны в Газе".