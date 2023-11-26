Захарова сообщила, что ХАМАС освободило россиянина вне списка об обмене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале сообщила, что ХАМАС освободило россиянина вне списка об обмене, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что предпринятые российскими дипломатами усилия по освобождению заложников дают результаты. Он был освобожден и передан Красному кресту. Как только это станет возможным, его посетят российские дипломаты.

"Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - сообщила Захарова.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что отсутствие американцев среди заложников, которых освободило палестинское движение ХАМАС, показывает неуважение к США и американскому руководству.