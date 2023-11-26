Трамп обвинил ХАМАС в неуважении к США из-за отсутствия американцев среди освобожденных заложников

Израиль получил от ХАМАС третий список подлежащих освобождению 26 ноября заложников, сообщает The Times of Israel. Список был передан властям Израиля Катаром.

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что отсутствие американцев среди заложников, которых освободило палестинское движение ХАМАС, показывает неуважение к США и американскому руководству.

"Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но пока не вернуло ни одного американского заложника? Этому есть лишь одна причина - никакого уважения к нашей стране или нашему руководству. Это очень печальный и темный период для Америки", - цитируют Трампа РИА Новости.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении части заложников.

Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.