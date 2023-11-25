Премьер Финляндии исключил диалог с Россией на высшем уровне по ситуации на границе

Власти Финляндии не планируют вести политические дискуссии с Россией относительно ситуации на границе. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Вместе с тем, он отметил, что "мы готовы к переговорам на дипломатическом уровне".

Премьер добавил, что "ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится" спецоперация на Украине, пишет "Интерфакс".

Ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией. С 25 ноября на российско-финской границе открыт только один пункт из девяти КПП — "Райя-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью (МАПП Лотта, Кольский район).

Решение закрыть КПП финские власти объяснили неконтролируемым притоком беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, которые запрашивают убежище. Кремль назвал закрытие финских КПП на границе "русофобской политикой".