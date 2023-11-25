Володин: Релокантов никто в России с распростертыми объятьями не ждет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возвращающихся в Россию релокантов "с распростертыми объятиями никто не ждет".

Политик в очередной раз назвал предателями россиян, покинувших страну.

"Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", — написал он в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что многие вернувшиеся не нашли себе работу за рубежом.

Спикер ГД также оценил слова режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами. Володин счел такую позицию правильной.

Ранее Вячеслав Володин обещал "обеспечить Магадан" вернувшимся в Россию релокантам, совершившим "подлые поступки". Также он предложил проверять по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.