24 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Победителей областного этапа конкурса «Семья года» наградили во Владимирской области

24 ноября во Владимирской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню матери, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье. С этим праздником жительниц Владимирской области поздравили заместитель Губернатора Владимир Куимов, председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, региональный уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская, руководители общественных организаций области.

конкурс семья года, зрители(2023)|Фото: avo.ru

«В эти дни по всей области проходят праздничные мероприятия. Мы поздравляем наших мам и бабушек, говорим им спасибо! На самом деле мы должны благодарить их каждый день за жизнь, хотя бы простым ежедневным звонком показывать, что их любим и заботимся. Мама – самое лучшее, доброе, самое святое в нашей жизни. Материнская любовь – великая сила, она укрывает нас от невзгод, помогает справиться с любыми переживаниями и жизненными трудностями. Она основа крепкой, дружной и здоровой семьи. А такие семьи – залог успешного развития нашего общества», – отметил Владимир Куимов.

владимир куимов(2023)|Фото: avo.ru

Слова глубокой признательности прозвучали в адрес матерей, воспитавших своих детей настоящими патриотами и защитниками Родины. Зал им аплодировал стоя!

В рамках торжества состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Организаторы обозначили главной целью соревнования сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, бережное отношение к материнству и родительству в целом.

конкурс семья года(2023)|Фото: avo.ru

За 8 лет проведения конкурса его участниками стали почти 300 семей региона. В этом году в состязании приняли участие 56 семей из 20 муниципалитетов Владимирской области.

По итогам регионального этапа конкурса победителями признаны: в номинации «Многодетная семья» – семья Мартемьяновых из Меленковского района, в номинации «Молодая семья» – семья Паршиных из Селивановского района, в номинации «Сельская семья» – семья Копеиных из Муромского района, в номинации «Золотая семья» – семья Лызловых из Владимира, в номинации «Семья – хранитель традиций» – семья Андриановых из Селивановского района.

конкурс семья года(2023)|Фото: avo.ru

Для участников мероприятия, приехавших из разных уголков региона, были организованы консультации детских специалистов: психолога, логопеда и дефектолога, а также полезные мастер-классы и чаепитие.

Теги: конкурс семья года,


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