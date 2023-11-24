Победителей областного этапа конкурса «Семья года» наградили во Владимирской области

24 ноября во Владимирской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню матери, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье. С этим праздником жительниц Владимирской области поздравили заместитель Губернатора Владимир Куимов, председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, региональный уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская, руководители общественных организаций области.

«В эти дни по всей области проходят праздничные мероприятия. Мы поздравляем наших мам и бабушек, говорим им спасибо! На самом деле мы должны благодарить их каждый день за жизнь, хотя бы простым ежедневным звонком показывать, что их любим и заботимся. Мама – самое лучшее, доброе, самое святое в нашей жизни. Материнская любовь – великая сила, она укрывает нас от невзгод, помогает справиться с любыми переживаниями и жизненными трудностями. Она основа крепкой, дружной и здоровой семьи. А такие семьи – залог успешного развития нашего общества», – отметил Владимир Куимов.

Слова глубокой признательности прозвучали в адрес матерей, воспитавших своих детей настоящими патриотами и защитниками Родины. Зал им аплодировал стоя!

В рамках торжества состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Организаторы обозначили главной целью соревнования сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, бережное отношение к материнству и родительству в целом.

За 8 лет проведения конкурса его участниками стали почти 300 семей региона. В этом году в состязании приняли участие 56 семей из 20 муниципалитетов Владимирской области.

По итогам регионального этапа конкурса победителями признаны: в номинации «Многодетная семья» – семья Мартемьяновых из Меленковского района, в номинации «Молодая семья» – семья Паршиных из Селивановского района, в номинации «Сельская семья» – семья Копеиных из Муромского района, в номинации «Золотая семья» – семья Лызловых из Владимира, в номинации «Семья – хранитель традиций» – семья Андриановых из Селивановского района.

Для участников мероприятия, приехавших из разных уголков региона, были организованы консультации детских специалистов: психолога, логопеда и дефектолога, а также полезные мастер-классы и чаепитие.