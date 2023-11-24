24 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

В Перми возбудили уголовное дело из-за гибели матери и детей во время пожара

В Перми возбудили уголовное дело из-за пожара в частном доме Кировского района, в котором погибли женщина и ее двое детей в возрасте 11 и пяти лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели во время пожара женщины 1988 года рождения и ее детей 2012 и 2018 годов рождения.

По данным следствия, в ночное время 24 ноября 2023 года в Кировском районе города Перми в одном из частных домов по улице Чекалина произошел пожар, во время которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела по Кировскому району г. Перми, следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления, эксперт-пожаротехник, продолжается осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин гибели людей и произошедшего пожара. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления СК России по Пермскому краю

Теги: пожар, Чекалина, мать, дети


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Ранее 24.11.2023 10:22 Мск В Перми во время пожара погибла женщина и двое ее маленьких детей

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