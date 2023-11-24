24 Ноября 2023
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми во время пожара погибла женщина и двое ее маленьких детей

В Кировском районе Перми на ул. Чекалина произошел пожар во время которого погибли женщина 1988 года рождения и двое ее малолетних детей в возрасте 11 и пяти лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Еще один человек был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела по Кировскому району Перми, следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления, эксперт-пожаротехник, продолжается осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин гибели людей и произошедшего пожара. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления СК России по Пермскому краю.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 02.50 по местному времени. Прибывшие огнеборцы обнаружили пожар в трехэтажном кирпичном частном доме. Пожар был ликвидирован в 04.55.

Предварительная площадь пожара составила 300 метров квадратных. Обстоятельства, и причины пожара устанавливаются.

Теги: пожар, Чекалина, мать, дети


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