ФСБ задержала мужчину за передачу ВСУ данных об оборонительных укреплениях Крыма

ФСБ задержала в Севастополе гражданина РФ, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС.

По данным спецслужбы, мужчина в марте работал на строительстве оборонительных сооружений в Крыму. Данные об этих объектах "с привязкой к географическим координатам" он передавал представителю ВСУ.

Ранее ФСБ России обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене. Девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.